Das Jugendfreizeitzentrum in Leuna war über Monate geschlossen. Es fehlte schlicht das Personal. Seit einigen Wochen hat die Stadt aber einen neuen Jugendbeauftragten: einen Seiteneinsteiger, der in seinem alten Beruf nicht glücklich war.

Jugendarbeit in Leuna: Ein Bad Lauchstädter hat seine Berufung gefunden

Leuna/MZ - „Hi, Robert“, „Hallo, Robert“, „Können wir in den Computerraum?“ „Ja, aber nur für eine Stunde“, antwortet Robert. Robert Dubberke. 38, Bad Lauchstädter und seit wenigen Wochen Leunas neuer Jugendbeauftragter. Doch bei der Zielgruppe ist er offenbar bereits voll akzeptiert - zumindest bei jenen, die in den Ferien den Weg in den Jugendfreizeittreff gefunden haben. Der Flachbau mit Musik-, Konsolen- und Computerzimmer, Tischtennisplatten und Billardtischen neben der Berufsschule war einige Monate geschlossen, seitdem Dubberkes Vorgänger weg war.