Kindeswohlgefährdung und Inobhutnahme Wie viele Kinder das Jugendamt im Saalekreis 2022 aus ihren Familien nehmen musste

Die Anzahl an Inobhutnahmen durch das Jugendamt sind in Sachsen-Anhalt insgesamt gestiegen. Welche Entwicklung es im Saalekreis gibt und was die Gründe dafür sind.