Jens Bühligen: Kalt gestellter OB von Merseburg kämpft weiter

Jens Bühligen will zurück ins Rathaus und lässt die Stadtratsbeschlüsse gegen seine Person durch die Kommunalaufsicht prüfen. Der Stadtrat erwartet Antworten vom OB und setzt ihm eine neue Frist.

Merseburg/MZ - Der Merseburger Stadtrat ist kläglich gescheitert mit seinem Versuch, Mitarbeiter der Verwaltung in seinem Gremium zu verhören. Die Mitarbeiter hätten dem Rat am Donnerstagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit über interne Vorkommnisse aus der Verwaltung in den vergangenen Monaten Auskunft geben sollen, die den aktuell beurlaubten Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) betreffen.