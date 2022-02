Jeder fünfte Klinikmitarbeiter ist noch ungeimpft

Ab März gilt in medizinischen Betrieben die Impfpflicht. Doch im Klinikum erfüllen die bisher nur 80 Prozent. Der Landrat regt späteren Start des Gesetzes an.

Merseburg/MZ - In der Debatte um die Impfpflicht für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen regt der Landrat des Saalekreises eine Verschiebung des Starttermins an. Dies habe er auch Landessozialministerin Petra Grimm-Benne vorgeschlagen, erklärte Hartmut Handschak (parteilos). „Das Gesetz abzuschaffen, halte ich für falsch, aber man muss gucken, dass das Ziel, gefährdete Personen zu schützen, erreicht wird. Deshalb hat der Kreis den Vorschlag gemacht, den 16. März auf den Prüfstand zu stellen und erstmal Novavax abzuwarten.“

Novavax heißt der Hersteller eines neuen Coronaimpfstoffs, der anders als die bisher vorrangig eingesetzten mRNA-Vakzine in der Funktionsweise eher klassischen Impfstoffen folgt. Handschaks Hoffnung ist, dass sich ein Teil der Impfskeptiker damit doch noch spritzen lässt. Diese Rückmeldung habe er zumindest aus dem Basedow-Klinikum erhalten.

Impfquote in der Pflege höher

Das kommunale Krankenhaus ist mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht das größte Sorgenkind des Kreises. Denn laut einer Erhebung ist im Klinikum und seinen Tochterbetrieben aktuell noch jeder fünfte Mitarbeiter ungeimpft. In anderen Einrichtungen sind die Quoten höher. Die Mitarbeiter von Pflegeheimen und Heimen für Menschen mit Behinderung kommen auf 85 bis 90 Prozent. Bei den ambulanten Pflegediensten liegt die Impfquote aktuell bei 90 bis 95 Prozent.

Laut Gesetz müssen medizinische Arbeitgeber ab 16. März alle ungeimpften Kollegen dem Gesundheitsamt melden. Das bietet zunächst eine Beratung an, sollten sich die Beschäftigten dann weiterhin gegen eine Impfung entscheiden, könnte das Amt Beschäftigungsverbote aussprechen.

Wer haftet bei Ansteckungen?

„Bei solchen Verfahren reden wir aber nicht von Tagen, sondern Wochen oder Monaten“, sagt Handschak. Aus seiner Sicht und der seiner Amtskollegen im Land sind ohnehin noch viele Fragen offen. In einem offenen Brief hatten sie kürzlich klare Vorgaben zur Durchführung des Gesetzes gefordert. „Wir erwarten ein FAQ vom Bund.“ Zu den häufig gestellten Fragen, die der Landrat beantwortet haben möchte, zählt etwa: Wann sind Beschäftigungsverbote auszusprechen? Wann sind Einzelfallentscheidungen zulässig? „Wenn in einem Pflegeheim zehn Mitarbeiter nicht geimpft sind, können wir die Bewohner ja nicht wegschicken.“

Die Frage der Ausnahmen ist für den Kreis aber besonders mit Blick auf das eigene Klinikum wichtig. Angesichts der großen Zahl ungeimpfter Mitarbeiter sorgt sich Handschak um dessen Arbeitsfähigkeit, versichert zugleich aber: „Wir werden alles Mögliche dafür tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“ Doch ob Klinik und Kreis ungeimpfte Beschäftigte weiterbeschäftigen dürfen, ist ein diffiziles Rechtsproblem. Derzeit prüfen die Hausjuristen laut Landrat etwa gerade, wer eigentlich haftet, wenn dann ein ungeimpfter Mitarbeiter einen Patienten ansteckt. Klarere Vorgaben vom Bund könnten hier zumindest für Rechtssicherheit sorgen.

Wann kommt Novavax?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird bundesweit heiß diskutiert. Zuletzt erklärten Bayern und Sachsen, die Umsetzung erstmal auszusetzen. Handschak fürchtet, dass eine unterschiedliche Handhabung gerade in Grenzregionen wie dem Saalekreis zu Abwanderung von Pflegekräften führen könnte. „Gerade deshalb ist eine bundeseinheitliche Umsetzung wichtig.“ Die forderte am Donnerstag auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und sagte: Die Zeit für einheitliche Regeln werde aber immer knapper.

Der 16. März ist keine fünf Wochen mehr entfernt. Ob sich bis dahin Handschaks Hoffnung auf mehr Impfungen durch das Novavax-Vakzin erfüllt, ist offen. Eigentlich sollte der Impfstoff bereits Anfang Februar eintreffen. Doch bisher liegt dem Kreis kein konkretes Lieferdatum vor.