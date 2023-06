Youtuber besucht das Burgstadtgymnasium in Querfurt. Mädchenfußballmannschaft für Meistertitel geehrt.

Internetstar in Querfurt

Querfurt/MZ - Die Schüler des Burgstadtgymnasiums in Querfurt haben Jannik Freestyle, so ist sein Künstlername im Internet, mit tosendem Applaus empfangen, als dieser am Montagmorgen

die Mehrzweckhalle in Querfurt betrat. Der Youtuber hat auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken bereits über zwei Millionen Fans, die er mit seinen Fußballtricks zum staunen bringt.