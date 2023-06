Am Samstag rollen wieder etliche alte Fahrzeuge in Schnellroda ein. Die Organisatoren verraten, warum sie sich für das Treffen einsetzen.

Schnellroda/MZ - „Da bekommt man schon Gänsehaut, wenn die Motorräder oder Autos an einem vorbeifahren“, erinnert sich André Ebner sichtlich begeistert an das letzte Oldtimertreffen in Schnellroda. „Die Jahre davor kamen immer so 200 bis 300 Leute. Letztes Jahr waren es 600. Das war überwältigend.“ Nun steht das diesjährige Treffen vor der Tür.