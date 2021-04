Jährliche Finanzspritze für Südpark in Merseburg

Die Gebäudewirtschaft wird ab sofort jährlich und zweckgebunden 25.000 Euro zur Förderung des kleinen Tierparks an die Stadt spenden und die Kommune so bei der Erfüllung dieser freiwilligen Aufgabe unterstützen.

Merseburg - Eigentlich hatte die Stadt Merseburg ja vor, den Südpark aus der Zuständigkeit der Stadt herauszulösen und für die Zeit von 30 Jahren an die Gebäudewirtschaft zu verpachten. Indem sie Schweinchen, Ponys, Ziegen und Vögel an die Gebäudewirtschaft übergibt, wollte die Stadt Mäuse machen und vermutlich Personal einsparen. Doch daraus scheint aktuell nichts zu werden: Durch die „vielschichtige Prüfung der Rahmenbedingungen“ verschiebe sich das Ganze auf unbestimmte Zeit, heißt es von der Stadt.

Da das Wohnungsunternehmen eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist, hat man allerdings doch noch einen Dreh gefunden, wie man sich gegenseitig nutzen kann. Die Gebäudewirtschaft wird ab sofort jährlich und zweckgebunden 25.000 Euro zur Förderung des kleinen Tierparks an die Stadt spenden und die Kommune so bei der Erfüllung dieser freiwilligen Aufgabe unterstützen. Im Gegenzug - so ist es vertraglich festgehalten - darf die Gebäudewirtschaft exklusiv als Hauptsponsor an den Eingängen und an geeigneten Stellen im Tierpark Werbeschilder mit dem Verweis auf die Sponsortätigkeit beziehungsweise Vermietungsangebote der Gesellschaft platzieren.

Die jährliche Spende soll für die Instandhaltung und -setzung der Tiergehege, der Volieren und der Schaugehege im Südpark verwendet werden. Viele von ihnen sind bereits mehrere Jahrzehnte alt und zum Teil in einem sehr schlechten Zustand. Ohne das Sponsoring wären Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nicht möglich, heißt es von der Stadt. (mz/Undine Freyberg)