Im Juni 2013 suchten ungeahnte Wassermassen den Saalekreis heim. Die MZ beleuchtet die Jahrhundertflut von Saale und Weißer Elster in einer Kurzserie. Die Schkopauer Ortsteile Kollenbey und Hohenweiden waren damals besonders betroffen. Ein Streifzug vor Ort.

Kollenbey/Schkopau/Hohenweiden/MZ - Mit Hochwassern sei er groß geworden, erzählt Klaus Friedrich. In seiner Kindheit, bis in die 1960er Jahre hinein, seien sie regelmäßig nach Kollenbey gekommen. Dann wurden Deiche gebaut. Statt fließendem war nun vor allem Druckwasser ein Problem. 2002 kam es bei bitterem Frost. Doch 2013 sei anders gewesen. Sonst habe entweder die Saale südlich oder die Weiße Elster nördlich des Dorfes Hochwasser geführt. „Doch damals kam es von beiden Seiten“, berichtet der Kollenbeyer von jenem Ereignis, das als Jahrhundertflut in die Annalen des Saalekreises einging.