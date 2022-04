IT-Branche hat in Merseburg sehr gute Aussichten - aber auch ein Problem

Merseburg - Wenn dieser Tage Programmierer in der südafrikanischen Stadt Pretoria Anwendungen und technische Lösungen entwickeln, dann liegt das indirekt auch an der Hochschule Merseburg. Denn dort hat der Mitbegründer und heutige Finanzchef der Zatec GmbH, Gian-Paul-Cesare Lindner, studiert, vom dortigen Gründerservice erhielt er nach eigenen Aussagen 2019 Rückendeckung und Rat auf dem Weg zur eigenen Firma. Es ist bei weitem nicht die einzige IT-Gründung, die im Umfeld der Hochschule und des Merseburger Innovations- und Technologiezentrums (Mitz) entstanden ist. Brain SSC etwa bietet Softwarelösungen unter anderem für Verwaltungen an, Exceeding Solutions arbeitet an der intelligenten Steuerung von Stromnetzen. Die IT-Branche gilt in den Überlegungen zum Strukturwandel als ein wichtiger Baustein für die künftige Wirtschaft rund um Merseburg. Zu Recht?