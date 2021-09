Ist das Weihefest für Dom in Merseburg in Gefahr?

Merseburg/MZ - 1.000 Jahr nachdem er geweiht wurde, sollen der Dom und die Stadt Merseburg eine der größten Kulturveranstaltungen erleben, die die Domstadt je gesehen hat - in Zeiten der Pandemie natürlich an verschieden Orten in der Stadt, um Menschenansammlungen möglichst zu entzerren.

Jetzt schlägt Merseburgs Finanzbürgermeister Bellay Gatzlaff Alarm. Der Landkreis habe zwar das Sicherheitskonzept für das Wochenende vom 1. bis 3. Oktober genehmigt, verlange jedoch Nachbesserungen beim Hygienekonzept. Und das werde teuer. „Wir rechen aktuell mit Mehrkosten von 70.000 Euro für Einzäunungen und zusätzliche Security“, so Gatzlaff. Jetzt müssten die Stadträte entscheiden, ob sie dieses Geld ausgeben wollen.

Gatzlaff hatte im Ausschuss den Eindruck erweckt, die Stadt müsse den kompletten Südpark einzäunen und alle Zugänge kontrollieren. Im Südpark soll an dem Wochenende das Zauberfest stattfinden. Auf MZ-Nachfrage erklärte Martin Wolter, Leiter des Kulturamtes, dass tatsächlich erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 70.000 Euro seien jedoch eine vorläufige Schätzung. Grund sei eine Auslegungssache. Der Kreis halte das Weihefest für ein Volksfest. „Während wir es als Kulturveranstaltung sehen“, so Wolter.

Bei Volksfesten müssen die Areale rund um Bühnen eingezäunt werden. Es dürfte nur personalisierte Tickets geben und es gelte die 3-G-Regel. „Das würde für den Markt, den Dom, den Schlossgarten, eine Bühne an der Hochschule und die Bühne im Südpark gelten. Daher brauchen wir wahrscheinlich zusätzliche Sicherheitskräfte.“