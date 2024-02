Merseburg strebt Verbesserungen in der Integration an: Ein neues Konzept sieht vor, Vorschulkinder mit Migrationshintergrund gezielt sprachlich zu fördern, um den Grundschulstart zu erleichtern.

Merseburg/MZ. - Zweieinhalb Monate ist es her, dass Merseburgs Oberbürgermeister Innenministerin, Kreis und andere Vertreter an einen Runden Tisch lud. Thema: Merseburg-Süd. Der Stadtteil, in dem jeder fünfte Einwohner keinen deutschen Pass hat und der aus Sicht von Sebastian Müller-Bahr (CDU) wie die Stadt insgesamt an die Grenzen der Integrationsfähigkeit gekommen ist. Am Runden Tisch und später in einem Bürgerforum wurden Ideen besprochen, wie eine Integration gelingen kann. Ein Stadtteilzentrum war im Gespräch, der Ausbau des Ordnungsdienstes. Nach außen wahrnehmbar passiert ist seither allerdings wenig.