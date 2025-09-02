weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Der Traum vom Fliegen: Indoor-Skydiving am Einkaufszentrum Nova: Wann mit der Eröffnung zu rechnen ist

Die Arbeiten an der Indoor-Skydiving-Anlage vor dem Nova in Günthersdorf nehmen allmählich Form an. Beim Richtfest konnten Schaulustige einen ersten Blick auf den derzeitigen Stand werfen. Was Nova-Centermanager Peter Lehnhardt und Leunas Bürgermeister Michael Bedla von der neuen Attraktion halten.

Von Sebastian Meyer 02.09.2025, 16:16
Patrick Buchmeier, Operations Manager des Standortes, (l.) und Geschäftsführer Boris Nebe waren bei dem Richtfest vor Ort.
Patrick Buchmeier, Operations Manager des Standortes, (l.) und Geschäftsführer Boris Nebe waren bei dem Richtfest vor Ort. (Foto: Sebastian Meyer)

Günthersdorf/MZ. - Auf dem Gelände des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf entsteht derzeit etwas im Osten von Deutschland Einzigartiges – eine Indoor-Skydiving-Anlage. Das Gelände ist derzeit noch eingezäunt; auf einem Banner steht „Achtung Baustelle“. Der Rohbau der künftigen Attraktion steht bereits, in der Mitte ist ein großes Loch, das später der Windkanal werden soll.