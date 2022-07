In Zeiten der Energiesorgen: Dow ValuePark Schkopau wird Zukunftsort

Das Land zeichnet den ValuePark in Schkopau als Zukunftsort aus. Doch Betreiber Dow Chemicals will den Chemiepark verkaufen. Wie passt das zusammen?

Schkopau/MZ - Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und seine Entourage kam am Montag per Fahrrad, um den Dow ValuePark in den Kreis des erlesenen Dutzends aufzunehmen. So viele „Zukunftsorte“ hat die Investitions- und Marketinggesellschaft des Landes bisher auserkoren. Das sind vor allem Gewerbe-, Industrie- und Forschungsareale, denen sie eine besondere Innovationskraft zuschreibt. Letztlich ist das Label vor allem ein Marketinginstrument, um den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt besser vermarkten zu können.