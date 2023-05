Der Jüngste in der Geschichte: In Querfurt ist ein neuer Brunnenherr gewählt worden

Querfurt/MZ - „Ich bleibe Euch treu“, versprach Enrico Zeugner den Thaldorfer Pfingstburschen und beendete nach dem Motto „Einmal Brunnenherr, immer Brunnenherr“ am Knoblauchmittwoch in Querfurt seine Amtszeit als 32. Brunnenherr. Kurz darauf wurde beim Brunnenfest der Pfingstburschen am Braunsbrunnen sein Nachfolger gekürt. Es ist der Querfurter Christian Lehmann, genannt „Lehmi“. Mit seinen 37 Jahren ist er der Jüngste in der Geschichte der Brunnenherrn-Kürung.