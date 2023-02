O'leckt is: Die Eissaison startet in Merseburg

Merseburg/Querfurt/MZ - Die ersten warmen Sonnenstrahlen kurbeln bei vielen die Lust auf Eis an – egal ob im Becher, mit Sahne oder klassisch in der Waffel. Kein Wunder also, dass jetzt im Februar nach und nach die Eisdielen in Merseburg und Umgebung wieder ihre Türen öffnen.