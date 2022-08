In Merseburg startet jetzt der zweite Scooterverleiher

Nach Bolt ist seit dieser Woche auch Tier mit 150 Mietrollern in Merseburg unterwegs. Die Domstadt ist die 100. in Deutschland in der das internationale Unternehmen sein Angebot ausrollt. Fahrräder fehlen jedoch zunächst.

Merseburg/MZ - Seit Donnerstag gibt es einen neuen Anbieter für Mietroller in Merseburg. Das internationale Mobilitätsunternehmen Tier hat nun 150 E-Scooter auf den Straßen der Domstadt im Einsatz. Merseburg ist laut Firmenangaben die 100. Stadt in Deutschland, in der sie aktiv ist. Eigentlich wollte Tier hier bereits zum Beginn des Sommers starten, doch Lieferprobleme für die Fahrzeuge verzögerten den Start. Im Bereich der E-Fahrräder war der so groß, dass das Unternehmen in Merseburg nun erstmal nur mit Rollern loslegt.