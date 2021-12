In Merseburg sind die Bienen los

Seit kurzem wohnen Roboter-Bienen in der Merseburger Stadtbibliothek.

Merseburg/MZ - Kaum sind die richtigen Pfeile auf dem Rücken der Biene gedrückt, schon fährt der Mini-Roboter entweder im Karree oder folgt zum Beispiel dem Wasserfall auf der großen Karte, die in unterschiedliche Quadranten eingeteilt ist. Ist die Biene korrekt programmiert, tut sie exakt, was sie soll.

Bedienung ist kinderleicht

„So können Kinder auf spielerische Weise erstmals Kontakt mit dem Thema Robotik aufnehmen und haben auch noch Spaß dabei“, sagt Bibliothekarin Christin Lison von der Merseburger Stadtbibliothek. „Schon ein Vierjähriger kann so eine Biene problemlos bedienen.“ Die Bibliotheksmitarbeiter haben sich sehr über das vorweihnachtliche Geschenk gefreut, das für Kinder gedacht ist, die mit ihrer Kita- oder Hortgruppe die Bibliothek besuchen.

Spendengeld erlaufen

Möglich wurde das Geschenk dank vieler Menschen, die beim 12. Lions-Lauf im Sommer knapp 19.000 Kilometer zurückgelegt und so von ihren Sponsoren Spenden in Höhe von rund 25.000 Euro eingesammelt haben. Das Geld geht traditionell an regionale Projekte im Kinder- und Jugendbereich. Eins davon ist das Digitalprojekt der Stadtbibliothek.

Der Freundeskreis Literatur hatte hierfür die Unterstützung beantragt und 1.000 Euro erhalten, wovon zwei Roboterspiele erworben werden konnten. Zum einen die Roboter-Bienen (Bee-Bot), zum anderen Ozo-Bots - kleine Roboter mit eingebautem Akku und fünf Farb-Sensoren auf der Unterseite. Dieser Roboter lässt sich ganz ohne Computer über Abfolgen von Farben, also Farbcodes, auf Papier programmieren. Er liest die Farbfolgen beim Darüberfahren und handelt entsprechend dem konstruierten Befehl. Unter einem Bot (von englisch robot „Roboter“) versteht man übrigens ein Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet.

Lions helfen seit fast 30 Jahren

Es sei dem Lions Club Merseburg seit mittlerweile fast 30 Jahren ein Anliegen, Kinder und Jugendliche sowie Kultur und Sport in der Region zu unterstützen. „Und wenn wir von so einem medienpädagogischen Projekt erfahren, helfen wir gern, wenn zum Beispiel die öffentlichen Mittel nicht ausreichen“, sagte Lions-Präsident Matthias Deutsch bei der Übergabe der Spende.