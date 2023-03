In Merseburg gibt's Konkurrenz für Gojko

Schauspieler Udo Schenk (2.v.l.) zu Gast in Merseburg

Merseburg/MZ - Er ist ein Schauspieler mit großartiger sonorer Stimme. So mancher kennt ihn vielleicht als Dr. Rolf Kaminski aus der Sachsen-Klinik („In aller Freundschaft“). Doch Udo Schenk ist natürlich viel mehr als das. Er spielte in unzähligen Kino- und Fernsehfilmen mit - auch in dem Defa-Streifen „Dach überm Kopf“, mit dem der Förderverein Kino Völkerfreundschaft jetzt den Vorverkaufsstart für die kommenden Merseburger Defa-Filmtage eingeläutet hat.