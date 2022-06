In Merseburg gibt es Neues aus dem Biokosmos

Die Welt klickt sich in den Saalekreis, wo es um Nachhaltigkeit und grünen Kunststoff geht. Warum schon am Vortag der Online-Konferenz geprobt wurde.

Merseburg/MZ - „Noch neun, acht, sieben, sechs,...“ Studentin Tu My (19) zählt in der Regie runter bis null. Der Übergang vom Livebild zum Einspieler muss exakt klappen. „Maz ab“, ruft Azaé. Die 20-Jährige, die wie Tu My Kultur- und Medienpädagogik studiert, ist die Bildmischerin. Vor sich hat sie gleich mehrere Bildschirme. „Ich sage, welches Bild gesendet wird, rede mit den Kameras und sorge dafür, dass alles schön aussieht“, erklärt sie ihre Arbeit.