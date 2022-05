Nach Schüssen in der Merseburger Innenstadt wurde Freitagabend die Polizei alarmiert.

Merseburg/MZ - An der Hoffischerei in Merseburg schoss Freitagabend zwischen 21 und 22 Uhr ein Mann mehrfach mit einer Schreckschusspistole. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß er nicht, so dass die alarmierte Polizei die Pistole sicherstellte und ein Strafverfahren einleitete.