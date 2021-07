In Ehren des halleschen Künstlers: Merseburg eröffnet Ausstellung in Sitte-Galerie

Im Februar wäre der hallesche Künstler 100 Jahre geworden. Jetzt öffnet zu seinen Ehren in Merseburg eine Ausstellung als Hommage an den Realismus.

Merseburg/MZ - Eine Tafelrunde voller Prominenz. Künstler sind hier in der „Kollwitzstraße 59, 4. Stock“ offenbar in fröhlicher Runde zusammengekommen. Namhafte Künstler. Wilhelm Lachnit, Manfred Böttcher, der Schöpfer des Werks, Harald Metzkes, samt Familie, und natürlich Willi Sitte. „Das Bild habe ich in einer Wohnung in Gotha gesehen. Es war der Grund für mich, die Ausstellung zu machen“, erklärt Peter Arlt. Er ist der Kurator der Schau „Merseburger Sprüche & Sprünge“ in der Sitte-Galerie. Es ist die große vom Verein der Galerie organisierte Ausstellung zum 100. Geburtstag des halleschen Künstlers in diesem Jahr. Doch es ist keine Sitte-Ausstellung.

Realismus sei mehr als die platte Wiedergabe von Gegenständen

„Als uns letztes Jahr der Gedanke kam, dass wir in diesem Jahr eine Ausstellung machen, wenn unser Namenspatron 100 wird, standen wir vor dem Problem, dass sich die Sitte-Stiftung in Auflösung befand. Wir kamen also nicht so gut an die Bilder“, berichtet Vereinschef Michael Finger. Deswegen habe man die Idee gehabt, eine Schau mit Sittes Schülern, Kollegen und Künstlern, die er beeinflusst hat, zu kreieren. Der Gothaer Kunsthistoriker Peter Arlt übernahm und hat den Fokus noch ein Stück weiter verschoben. Entstanden sei eine „Hommage an den Realismus“.

Eine Kunstrichtung, deren Vertreter es heute nicht leicht hätten auszustellen und auch bei Galeristen schlechte Karten hätten, wie der Kurator findet. „Aus Sicht des Westens war der Realismus keine Kunst. Im Osten sagte man, das Realismus alle Kunst ist. Beides ist falsch.“ Realismus sei mehr als die platte Wiedergabe von Gegenständen, sondern habe immer auch eine künstlerische Dimension, definiert Arlt.

Ausstellung in Sitte-Galerie an Hommage an den Realismus

Sein erklärter Anspruch für die Ausstellung, deren Aufbau er komplett aus der Ferne am Computer konzipierte, war es, ein möglichst breites Spektrum des Realismus zu zeigen - alte Werke, neue. Finger spricht von einem „Who is Who“ des Realismus, das jetzt in Merseburg zu sehen sei. Arlt zögert bei diesem Begriff. „Man könnte es sagen, weil wirklich bedeutende Leute dabei sind, die das Spektrum weit abdecken.“ Doch aus Sicht des Kurators fehlen auch einige zentrale Vertreter wie Arno Rink oder Werner Tübke, die er gern dabei gehabt hätte.

Das Bild von Metzkes war für Kurator Peter Arlt Anstoß für die Ausstellung. (Foto: Robert Briest)

„Einige Museen haben gar nicht reagiert“, berichtet er. Einige angefragte Künstler hätten nicht gewollt. Doch auch so wurde der Platz in der Sitte-Galerie am Ende knapp. 151 Bilder von 85 Künstlern hängen bis 9. Januar an den Wänden. Das Enddatum sei auf Bitten der Moritzburg in Halle entstanden, berichtet Finger. Dort startet am 3. Oktober eine große Sitte-Ausstellung zum 100. Jubiläum. „Wir gehen da gemeinsam in die Werbung, verkaufen auch gegenseitig die Ausstellungskataloge“, sagt der Vereinschef.

In der Moritzburg, die nach der Auflösung der Stiftung, die ihr Archiv jahrelang in Merseburg hatte, einen Großteil der Werke des Hallensers erhält, gibt es eine Retrospektive zu dessen Werk. Doch auch in der Domstadt sind Arbeiten von Sitte zu sehen. Elf. „Darunter die letzten Zeichnungen, die er vor seinem Tod gemacht hat“, berichtet Arlt. Er sei sehr gerührt, dass Sittes Frau diese gerahmt und zur Verfügung gestellt habe. Die Bilder würden zeigen, wie sich Sitte kurz vor seinem Tod noch mal aufgerafft habe, um kreativ zu sein. Der Künstler ist im Juni 2013 gestorben. Der Realismus, das zeigt die Schau zu seinen Ehren, ist noch lebendig.

Die Ausstellung läuft vom 10. Juli bis 9. Januar, Mittwoch bis Freitag 10 bis 16 Uhr, am Wochenende 13 bis 16 Uhr.