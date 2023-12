Bildung In diese Schulen will der Saalekreis 2024 investieren

Im Haushalt 2024 hat der Saalekreis acht Millionen Euro für Hochbau eingeplant. Sieben Millionen davon fließen in Schulen. Unter neue Projekte mischen sich Klassiker. Und auch in der Rischmühlenhalle in Merseburg soll etwas passieren.