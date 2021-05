In der Merseburger Domstraße eröffnet eine Kindertagespflege

Merseburg - Mit viel Elan und immer einem Lächeln im Gesicht geht Ivette Tamme ihre neue Aufgabe an. In der Merseburger Domstraße 8 eröffnet die 50-Jährige jetzt ihre Kindertagespflege „Domknirpse“ für Kinder bis drei Jahre. Vor 15 Jahren hatte die Erzieherin in Leipzig ihre Kindertagespflege „Jasmin“ - benannt nach ihrer Tochter - eröffnet und war damit sehr erfolgreich. „Aber eigentlich wollte ich immer nach Merseburg und in die Nähe von Dom und Schloss. Das das jetzt geklappt hat, macht mich unheimlich froh“, sagt Tamme, die mit ihrer Familie in Witschersdorf (Leuna) lebt.

Neue Kita in der Merseburger Domstraße eröffnet

Im neuen Domizil ist auf gut 100 Quadratmetern Platz für fünf Kinder. Aktuell sind bereits drei der Plätze vergeben. Eltern von Kindern, die sie in Leipzig betreut hat, haben Ivette Tamme beim Renovieren und Einrichten der Räumlichkeiten geholfen. Jetzt können die neuen Knirpse hier nach Herzenslust spielen, Mittagsschlaf oder auch Musik machen. „Wie es der Zufall will, spielt der Vater eines unserer Kinder Klavier und wird den Kindern Unterricht geben“, erzählt die Leiterin der „Domknirpse“.

Denn mitten im großen Aufenthaltsraum steht ein Flügel, der dem Besitzer des Hauses gehört und den Ivette Tamme und die Kinder gern nutzen dürfen. „Außerdem werden wir natürlich die Umgebung erkunden, schließlich haben wir ja auch den Schlossgarten ganz in der Nähe“, sagte Tamme. Wenn Kinder aus ihrer Einrichtung drei Jahre alt werden und dann keine Domknirpse mehr sind, könnten sie im Kindergarten „Josefsheim“ weiterbetreut werden. „Wir habe eine Kooperationsvereinbarung getroffen.“

Ab 1. Juni sind die „Domknirpse“ in neuer Kita zuhause sind

„Ich freue mich sehr, dass das Objekt in der Domstraße jetzt wieder genutzt wird“, sagt Eigentümer Meinolf Schultebraucks. Der gebürtige Westfale hatte das Haus aus dem Jahr 1557 vor rund 20 Jahren gekauft und es von 2003 bis 2006 mit Unterstützung der Stadt saniert. In der früheren Domkurie „Simonis et Judae“ wurden mehrere Wohnungen und Gewerberäume eingerichtet. Dort, wo ab 1. Juni die „Domknirpse“ zuhause sind, war bisher ein Genussort. 2009 eröffnete zunächst das „Domherren-Café“, in dem es neben hausgemachtem Kuchen auch Lesungen und Konzerte gab.

Da das Personalmanagement für Schultebraucks aus der Ferne schwierig war, musste er das Café zwischendurch schließen, öffnete dann nur noch an den Wochenenden. 2016 wurde das Weinkontor „Veritas“ eingerichtet. Anfang 2019 wurde daraus das Restaurant „Zum Domherren“, dessen Speisekarte viele begeisterte. Allerdings liefen auch hier irgendwann die Geschäfte nicht mehr. Das Restaurant machte dicht. Mit der Kindertagespflege scheint nun eine dauerhafte Nutzung der historischen Räume gefunden zu sein.

Kontakt „Domknirpse“: Tel.: 0162/944 27 73, E-Mail: tammeivette@gmail.com. (mz)