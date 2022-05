In Bad Dürrenberg wird über das Nahversorgungsangebot diskutiert

Bad Dürrenberg/MZ - Vor dem Rathaus in Bad Dürrenberg wurde hitzig diskutiert. Der Grund: Auf der Tagesordnung des Bauausschusses stand unter anderem die Präsentation zur Neukonzeption der Saline-Passage. Diese fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – zum Ärgernis einiger Anwohner, die in der Zeit vor dem Rathaus warten mussten. Eine Stunde dauerte es, bis alle Interessierten wieder in den Sitzungssaal durften. „Es tut uns leid, dass das so lange gedauert hat. Wir freuen uns ja immer, wenn Bürger vorbeikommen. Aber bei dem Thema gibt es keine leichte Entscheidung“, sagte der Vorsitzende Eberhard Hoppe (AFL).

