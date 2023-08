In Bad Dürrenberg öffnet Montag der Kiosk am Gradierwerk neu

Bad Dürrenberg/MZ - „Warum sollen wir den Namen ändern?“, sagt Leon Shoshaj rhetorisch. Wenngleich der neue Kiosk „Am Meller Tor“ in Bad Dürrenberg nur noch wenig mit dem alten gemein hat, der Name soll bestehen bleiben. Am Montag, 7. August, ist es endlich soweit: Der neue Kiosk öffnet seine Türen.