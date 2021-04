Impfarzt erhält Knöllchen vor Rischmühle: Falsches Signal der Stadt?

Merseburg - Selten regt ein Thema die Menschen so sehr auf wie dieses: Es werden Knöllchen verteilt, die zwar rein rechtlich ihre Berechtigung haben, aber trotzdem bei vielen den Eindruck von falsch verstandenem Diensteifer hervorrufen.

Impfarzt erhält Knöllchen vor der Rischmühle: Falsches Signale von der Stadt Merseburg?

Mediziner Torsten Bernerth sieht das noch ganz anders. „Das ist ein völlig falsches Signal, das hier von der Stadt Merseburg ausgesandt wird.“ Bernerth hat am Impfzentrum des Saalekreises ein Knöllchen gefangen, weil er auf einer Schotterfläche hinter der Rischmühlenhalle geparkt hatte, die zwar als Parkfläche ausgewiesen war - allerdings nur für Fahrzeughalter mit einem Parkausweis. Bernerth hatte zuvor im Impfzentrum gefragt, ober er dort stehen bleiben könne, was bejaht wurde. Die Folge war ein Zehn-Euro-Knöllchen.

Der 44-Jährige ist internistisch tätiger Hausarzt mit einer Praxis in Braunsbedra. Als klar war, dass der Saalekreis ein Impfzentrum aufbauen würde, hatte sich Bernerth bereit erklärt, in seiner Freizeit als Impfarzt im Zentrum in Merseburg zu arbeiten. Das tut er seit geraumer Zeit ein Mal pro Woche. Am Knöllchentag war das von etwa 12 bis 19 Uhr. In dieser Zeit hat er vermutlich rund 100 Menschen gegen Covid geimpft. „Aktuell ist das Ziel, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich gegen das Virus zu impfen.“ Und dabei wolle er mithelfen.

Weiterer Impfarzt betroffen - Es geht nicht um das Geld

Dass allerdings Impflinge und Impfärzte dafür bestraft würden, dass sie nicht ganz korrekt geparkt haben - entweder an der falschen Stelle oder sie haben die zulässige Parkzeit überschritten - finde er nicht korrekt. Mit einem Schreiben ans Ordnungsamt hatte Bernerth die Situation erklärt und Widerspruch eingelegt. Die Antwort des Amtes: Die von ihm angeführten Gründe würden ihn nicht vom Vorwurf, eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, entlasten.

„Ich habe die 10 Euro jetzt einfach bezahlt“, sagte Torsten Bernerth. „Aber um das Geld geht es ja wie gesagt überhaupt nicht.“ Die Ärzte würden für ihre Tätigkeit im Zentrum bezahlt. „Aber ich hätte das auch ehrenamtlich gemacht.“ Wie MZ erfuhr, gibt es noch mindestens einen weiteren Impfarzt, der ein Knöllchen wegen Falschparkens am Impfzentrum bekommen hat. „Wir bedauern die ganze Sache sehr “, sagte Christina Kleinert, Dezernentin beim Landkreis.

Situation am Impfzentrum hat sich durch neue Parkordnung und Einweisung entspannt

MZ forderte auch die Stadt zu einer Stellungnahme auf. Mit der seit einigen Tagen geltenden neuen Parkordnung und auch durch die Einweisertätigkeit seitens des Landkreises habe sich die Situation am Impfzentrum entspannt, sagte Stadtsprecherin Elke Benne.

Der geschilderte Fall habe sich in der Zeit davor ereignet. Sollte zusätzlicher Parkplatzbedarf durch Mitarbeiter und Beteiligte des Impfzentrums bestehen, könne jederzeit mit weiteren Maßnahmen reagiert werden. Nach MZ-Information hat die Stadt zudem blaue Parkausweise für Impfärzte ausgegeben. (mz)