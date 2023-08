Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schafstädt/MZ - Auf dem Plan, den Bauamtsleiter Oliver Thieme am Dienstagabend auf den Bildschirmen der Alten Remise in Bad Lauchstädt zeigte, war Rosa die dominierende Farbe. Sie stand auf der Karte für Wohnbebauung. Der Plan, den Thieme dem Bauausschuss der Goethestadt präsentierte, war der Vorentwurf des Bebauungsplans für ein neues Wohngebiet in Schafstädt. Das soll rund um den Bahnhof der Kleinstadt zwischen dem alten Baugebiet an der Gartenstraße und dem Sportplatz entstehen. Im Westen würde es begrenzt durch die Eislebener Straße, im Osten durch die Bahnhofsstraße.