Aufgewachsen ist Hans-Jörg Täglich in der ehemaligen Dom-Apotheke in Merseburg. Erst sein Großvater und dann die Mutter führten die Apotheke. Seit einigen Jahren möchte sein Besitzer das Gebäude verkaufen. Warum das nicht einfach ist.

Historische Dom-Apotheke in Merseburg sucht neuen Besitzer

Die ehemalige Dom-Apotheke in Merseburg aus dem Jahr 1535 steht leer. Sein Besitzer Hans-Jörg Täglich ist in dem historischen Gebäude aufgewachsen, möchte es aber gerne verkaufen.

Merseburg - Schon lange werden in der ehemaligen Dom-Apotheke aus dem Jahr 1535 in Merseburg keine Medikamente mehr verkauft. Mitte der 1990er Jahre ging die Apotheke pleite. Studenten und Vereine nutzten in den vergangenen Jahren das historische Gebäude. Sein Besitzer möchte das Haus gerne loswerden, doch nicht um jeden Preis.