Im Rausch fliegen die Bierflaschen

Ein Streit in einer Sommernacht endet in Merseburg vor Gericht. Warum der Angeklagte nicht mit einer einfachen Geldstrafe davon kommt.

Merseburg/MZ - Dieses Urteil vor dem Amtsgericht Merseburg hätte auch ganz anders ausfallen können. In einer Sommernacht vor zwei Jahren waren sich der Angeklagte (23) und der Zeuge (30) in einer Bar in der Merseburger König-Heinrich-Straße begegnet. Während der 30-Jährige damals einen Saft bestellte, hatte der Angeklagte da schon drei bis vier Bier und drei Whisky intus. Er war ziemlich gereizt. Warum der andere ihn anschaue, fragte er und konnte sich nicht beruhigen.