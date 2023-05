Mücheln/MZ - Noch sind nicht alle Bauzäune weggeräumt am neusten Gebäude auf dem Hafenplatz Mücheln. Und die vier Ferienwohnungen, die hier entstehen, befinden sich auch noch in der Bauphase. Dafür aber hat der neue Gastronomiebereich am Ufer des Geiseltalsees bereits geöffnet. Das Café „Pier 15“ lädt in der Saison künftig ohne Ruhetag täglich ab 11 Uhr zum Verweilen ein. Einen traumhaften Blick über die Bootsstege zum Wasser gibt es direkt an der Flaniermeile gratis dazu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.