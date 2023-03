Freizeitangebot im Saalekreis Im Geiseltalsee lockt die Faszination Unterwasserwelt

Frühjahrsputz ist momentan im Tauchzentrum Geiseltal in Mücheln-Stöbnitz angesagt. Schließlich steht das 20-jährige Bestehen der Tauchschule an. Sie hat seit neun Jahren ihr Domizil am Geiseltalsee. Für Taucher gibt es hier unter Wasser viel zu entdecken wie einen Hai oder ein Wrack.