Ab Ende des 11. Jahrhunderts versuchten christliche Europäer das Heilige Land zu erobern. Zu den Kreuzfahrern, die damals Richtung Jerusalem zählten auch fünf prominente Querfurter – einer war gar Kanzler im Reich. Sie trafen auf heute noch prominente Namen wie Saladin, Barbarossa und Richard Löwenherz.

Im Auftrag des Herrn: Welche Rolle spielten die Edelherren von Querfurt bei den Kreuzzügen

Konrad von Querfurt (hier in der Bilderchronik des Petrus de Ebulo um 1195/97) war Kreuzfahrer und Kanzler unter Kaiser Heinrich VI.

Querfurt/MZ. - Barbarossa, Saladin, Richard Löwenherz tauchen auf, wenn Stefan Tebruck die Rolle der Edelherren von Querfurt bei den Kreuzzügen der Europäer in den Nahen Osten erklärt. Robert Briest sprach mit dem Gießener Professor für Mittelalterliche Geschichte über die Motive der Kreuzfahrer, das Adelsgeschlecht von der Querne und vor allem einen ihrer Vertreter, der es bis ins Zentrum der Macht schaffte.