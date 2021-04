Idyllisch gelegene Kirche St. Georg braucht Hilfe

Merseburg - Seit 2006 ist Matthias Ulrich Kirchenältester in Meuschau. „Und so lange ich denken kann, steht diese Glocke auf dem Boden unter der Kanzel“, erzählt Ulrich. „Wir haben lange Zeit gedacht, dass sie defekt ist.“ Doch das Glockengutachten für die rund 500?Jahre alte Glocke von St. Georg die mit kleinen Reliefs der Apostel und der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind verziert ist, bescheinigt einen recht guten Zustand. Sie war offenbar lediglich in Sicherheit gebracht worden, damit sie im Ersten Weltkrieg nicht eingeschmolzen wird. „Jetzt möchten wir sie wieder zum Klingen bringen, so dass sie vielleicht auch über die Grenzen Meuschaus hinaus zu hören ist“, lächelt der 40-Jährige, der sich kurz vor seiner Hochzeit in der Kirche hatte taufen lassen.

Glocken künden meist von besonderen Ereignissen - von Freude, wie zum Beispiel bei einer Trauung, aber auch von Trauer. In früheren Jahrhunderten wurden sie auch im Falle eines Feuers geläutet. „Gerade in der aktuellen Zeit freuen sich die Menschen bestimmt über Glockenklang. Der gibt manchen vielleicht etwas Hoffnung.“

„Sie haben schon mehrfach Herz für ihre Kirche gezeigt“

Die Meuschauer Kirche ist nicht etwa glockenlos, doch die Glocke von 1920, die man aktuell hin und wieder höre, schlage nicht ganz sauber. „Da das Joch, also die Halterung für zwei Glocken ausgelegt ist, würden wir auch die zweite gern wieder aufhängen und die elektrische Steuerung anpassen“, so Ulrich. Insgesamt rechne man mit Kosten von 10.000 Euro, die das Kirchspiel Merseburg größtenteils über Fördermittel realisieren will. 2.500 Euro müsse das Kirchspiel jedoch selbst aufbringen. „Dafür würden wir die Meuschauer gern um Hilfe bitten. Sie haben schon mehrfach Herz für ihre Kirche gezeigt. Vielleicht klappt das ja auch diesmal - auch wenn wir gerade schwierige Zeiten durchschreiten“, sagt Ulrich. Die Meuschauer hatten rund 3.000 Euro für die Sanierung ihrer Kirchenorgel gespendet und rund 5.000 Euro für die Sanierung der Wand hinter dem Altar.

Bis Ende des Sommers will die Meuschauer Kirchenrunde, wie sie sich nennt, den nötigen Eigenanteil aufgebracht haben. Deshalb bekommen die Meuschauer gerade Post - mit der Bitte um eine Spende und zum Teil auch mit einem kleinen Geschenk: einer historischen Postkarte, die das Innere von St.?Georg zeigt. „Davon hatte Dompfarrer Bernhard Halver noch 150 Stück im Kirchenarchiv gefunden und sie uns gebracht. Toll, oder?! Also bitte die Briefe nicht wegwerfen, sondern zuerst anschauen“, sagt Ulrich und lächelt. (mz/Undine Freyberg)

Spenden an: Ev. Kirchenkreis Merseburg, KD-Bank Dortmund, Iban DE10350601901550105027, Bic GENODED1DKD