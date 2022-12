Hundestrand und mehr: Was in Schkopau 2023 an den Seen passieren soll

Die Strandbereiche an den Schkopauer Seen sollen weiter aufgewertet werden. Das Ordnungsamt möchte kommendes Jahr mehrere Maßnahmen umsetzen.

Können Hunde am Strand in Burgleibenau bald auch ausgiebig toben?

Schkopau/MZ - Die Gemeinde Schkopau möchte die Strandbereiche am Raßnitzer und Wallendorfer See weiter aufwerten. Dazu sind einige Maßnahmen für das kommende Jahr geplant. Die Ideen wurden im Ordnungsausschuss diskutiert. Der Vorsitzende Andreas Rattunde (Grüne) hatte auch einen Aufruf an die Schkopauer Einwohner gestartet, um Anregungen zu senden. Folgende Maßnahmen möchte das Ordnungsamt kommendes Jahr umsetzen, sofern der Haushaltsentwurf für 2023 durch den Gemeinderat bestätigt wird.