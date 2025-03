Ob Familienhund oder Wettkampfprofi – auf dem Hundesportplatz in Barnstädt sind alle willkommen. Die 2023 gegründete Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde wächst stetig und setzt auf Training, Gemeinschaft und Spaß. Was die Ortsgruppe für dieses Jahr geplant hat.

Training in der Natur

Barnstädt/MZ. - Voller Vorfreude und schwanzwedelnd mit herausgestreckter Zunge rennt Pudeldame Peaches auf den Hundesportplatz in Barnstädt. Nach all dem Warten ist sie nun endlich an der Reihe, um sich auf dem großzügigen Grün hinter der Agrarhalle auszutoben. Sie zählt zu einer immer größer werdenden Gruppe von Hunden, die regelmäßig die Trainingseinheiten der Ortsgruppe Barnstädt des Vereins für Deutsche Schäferhunde besuchen.