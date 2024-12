Wie diese Familie feierten viele Syrer am Sonntag in Merseburg den Sturz von Diktator Assad

Merseburg/MZ. - „Unser Präsident ist ein Mörder. Ich habe gesehen, wie böse er ist, dass er sein Land, seine Leute nicht liebt.“ Doch am Sonntagmorgen ist dieser Präsident, Syriens bisheriger Machthaber, offenbar aus dem Land im Nahen Osten geflohen, vertrieben von einer islamischen Miliz, die in Windeseile über die syrische Armee hinwegfegte bis nach Damaskus. Ein Ereignis, das auch Tausende Kilometer entfernt in Merseburg am Sonntag Hunderte auf die Straße trieb. Die Polizei sprach von 300 Teilnehmern, die auf der Kliaplatte ausgelassen, aber friedlich feierten.