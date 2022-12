Hundeangriff in Merseburg

Ein unangeleinter Hund ist am Donnerstag in Merseburg auf einen anderen Hund losgegangen.

Merseburg/MZ - Am Donnerstag, gegen 23 Uhr, hat in der Merseburger Geiseltalstraße ein unangeleinter Hund einen anderen Hund angegriffen. Dieser flüchtete, überquerte dabei eine Straße und wurde dort von einem Auto erfasst, berichtet die Polizei. Dabei sei der Hund des 38-jährigen Halters schwer verletzt worden und benötigte die medizinische Hilfe durch einen Veterinär. Der Autofahrer, der das Tier angefahren hatte, sei vom Unfallort geflüchtet. Die Ermittlungen in dem Falle dauerten noch an, heißt es weiter.