Bad Lauchstädt/MZ - Das „Hoffnungsland“ wächst. Mit einem kleinen Handkran setzen Arbeiter gerade die Grundmauern des künftigen Hospizes in Bad Lauchstädt. Renate Dorn beobachtet den Baufortschritt regelmäßig. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins für das Hospiz. Der hatte sich bereits 2015 gegründet und zählt heute 53 Mitglieder. Dorn hätte gern mehr. Seit das Hospiz nicht nur eine Idee ist, sondern am Hoffnungsweg sichtbar etwas passiert, pilgerten zwar viele Lauchstädter zur Baustelle, aber: „Neue Mitgliedschaften sind aber noch zaghaft.“ Daher wollen die Vorsitzende und ihre Mitstreiter beim anstehenden Frühlingsmarkt und späteren Festen aktiv mit Flyern werben.

Denn die Mitgliedsbeiträge sind ein Weg, wie der Förderverein an Gelder kommt, mit denen er das Hospiz „Hoffnungsland“ unterstützen kann. Und die Mitglieder haben sich durchaus ambitionierte Ziele gesetzt. So wollen die Unterstützer 13 Patientenbetten für jeweils 2.500 Euro, eine Badewanne für 9.300 Euro sowie zwei Spülen für je 6.000 Euro organisieren. Insgesamt benötigt der Verein also 48.800 Euro. Einen Teil des Geldes habe man bereits gesammelt, berichtet Dorn. So hätten etwa Angehörige von Patienten gespendet, die das Ambulante Palliativzentrum Saalekreis auf ihrem letzten Lebensweg begleitet hatte.

Verkauf auf Festen und Gerichtsstrafen

Dessen Chefin, Hausärztin Elisabeth Wölbling, ist auch die Initiatorin der Einrichtung. Sie habe sie während der gemeinsamen Zeit als Stadträtinnen in den 1990er Jahren kennengelernt, erzählt Dorn. Die Vereinsvorsitzende und andere Mitglieder treffen sich regelmäßig zum Basteln, die Ergebnisse werden dann ebenso wie Arbeiten eines Schkopauer Keramikers bei den Lauchstädter Volksfesten gegen Spenden für das Hospiz abgegeben.

Für das Richtfest im Sommer und das Brunnenfest bereite man wieder etwas vor, sagt Dorn. Der Verein hofft zudem auf weitere Spenden von Firmen und Privatleuten, hat beim Ortschaftsrat und der Sparkasse angefragt und will nun auch auf die Liste der Vereine, die von Gerichten verhängte Geldstrafen bekommen.

Mitglieder wollen Angehörige unterstützen

Doch Geld ist nicht die einzige Form, wie sich der Verein einbringen will, betont Dorn, für die das Hospiz „ein Ort des Lebens werden soll“. Schließlich sei der Tod dessen Höhepunkt und Abschied: „Wir wollen als Vereinsmitglieder aktiv das Hospizleben begleiten.“ Das soll zum einen durch organisierte Veranstaltungen und Kurse geschehen. Insbesondere will sich der Verein aber um die Angehörigen der Bewohner kümmern. Die Vorarbeit dafür läuft bereits. So soll es im Mai einen Vorbereitungskurs geben, in dem die Teilnehmer auf den Umgang mit Angehörigen vorbereitet werden, es um Inhalte und Strategien der Palliativmedizin geht. Auch hierfür ist Dorn noch auf der Suche nach interessierten Freiwilligen.

Mehr Informationen zur Arbeit des Fördervereins unter: palliativzentrum-sk.de/hospiz