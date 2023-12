Sachsen-Anhalt will mit einem Modellprojekt Grundschulen und Horte enger verzahnen. Das soll eine Vorbereitung auf den bundesweiten Ganztagsanspruch von Grundschlern ab 2026. Doch am getrennten System will das Land nicht rütteln. Und auch das Versuchsprojekt sorgt bei den Einrichtungen im Saalekreis für Fragezeichen.

Bad Dürrenberg/Braunsbedra/MZ. - So richtig wisse sie noch nicht, was das inhaltlich bedeutet. „Wir haben noch keine großen Infos, was auf uns zukommt“, sagt Ina Herfurth. Ihre Siedlungsgrundschule ist gemeinsam mit dem dazugehörigen Hort der Kita „Bummi“ in Bad Dürrenberg Teil eines in den Herbstferien gestarteten Modellprojekts vom Land. „Kooperation Schule und Hort“ lautet der schlichte Titel, unter dem mit Blick auf den ab 2026 bundesweit geltenden Ganztagsbetreuungsanspruch für Grundschulkinder die engere Verzahnung zwischen beiden Institutionen erprobt werden soll. Man wolle die Qualität der Ganztagsbildung verbessern, heißt es aus dem Bildungsministerium: „Ziel ist es, einen gelingenden Prozess des Zusammenwachsens der Angebote von Grundschulen und Kindertageseinrichtungen, die Kinder im Grundschulalter bilden, betreuen und erziehen, zu entwickeln.“