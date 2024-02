Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen. Was ein Arzt und Apotheker aus dem Kreis dazu sagen und welche Rolle Globuli und Co. dort spielen.

Merseburg/MZ. - Die Wirkung von Globuli und Co. gilt bei Wissenschaftlern als unbelegt. Dennoch gibt es viele Menschen, die auf homöopathische Mittel schwören. Viele Krankenkassen erstatten die Kosten für homöopathische Behandlungen oder Arzneimittel ganz oder anteilig. Das soll in Zukunft nicht mehr so sein, zumindest wenn es nach Karl Lauterbach, dem Bundesgesundheitsminister (SPD), geht. Der möchte Homöopathie als Kassenleistung streichen. Sie sei eine Leistung, „die keinen medizinischen Nutzen auf Grundlage eines wissenschaftlichen Sachstandes erbringt“, begründete er Anfang des Jahres auf einer Pressekonferenz.

„Es gibt keinen Beleg für die Wirkung von homöopathischen Mitteln. Für manche Menschen hat es aber trotzdem einen Effekt, der nicht so ganz greifbar ist“, sagt Thomas Frank. Er ist Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung für den Saalekreis und hat eine Praxis in Merseburg. Frank selbst verschreibt die Mittel nicht. Für ihn als Schulmediziner seien evidenzbasierte Therapien wichtig, also jene, die eine wissenschaftlich belegte Wirksamkeit haben. Homöopathische Nachfragen gebe es in seiner Praxis kaum. Der Mediziner setzt aber durchaus auf die Heilkraft pflanzlicher Arzneimittel, sogenannte Phytopharmaka. Die verschreibe er bei bestimmten Krankheitsbildern wie Atemwegsinfektionen, Schlafstörungen oder einer Reizblase gern. „Die zeigen auch gute Wirkung. Man muss nicht immer gleich mit Chemie ran.“

Frank weiß, dass viele Krankenkassen Homöopathie in ihren Katalog mit aufgenommen haben. „Die Kassen können selbst entscheiden, ob sie diese Zusatzleistung anbieten wollen. Ich denke, dabei geht es viel um Marketing. Man versucht Kunden zu gewinnen und zu halten.“ Ob es politisch sinnvoll ist, die Arzneimittel als Kassenleistung zu streichen, vermag der Mediziner nicht zu beurteilen. Er glaubt allerdings nicht, dass dies viel bringen würde, um die Finanzierungslücke der Krankenkassen zu schließen. „Das ist nur ein verschwindend geringer Anteil an den Gesamtkosten.“

Homöopathie ist Teil des Apothekengeschehens. Wir beraten gern dazu und verkaufen die Mittel auch. Wie zeigen aber auch die Grenzen auf. Hendrik Veith, Apotheker

„Homöopathie ist Teil des Apothekengeschehens“, betont Hendrik Veith, Inhaber der Sonnen-Apotheke in Merseburg. „Sicherlich ist es so, dass es ganz unterschiedliche Ansichten dazu gibt.“ Die Apotheke bietet Beratung zu dem Thema an. „Das machen wir gern und verkaufen die Mittel auch. Wie zeigen aber auch die Grenzen auf.“ Allerdings sei es so, dass Homöopathie als Kassenleistung kaum eine Rolle spiele, schildert der Apotheker seine Erfahrung. In der Regel haben die Kunden, die darauf zurückgreifen, keine Verschreibungen, die zurückerstattet werden, sondern zahlen die Mittel aus eigener Tasche.

Anderes berichtet Nils Förster, Inhaber der Stadt-Apotheke in Bad Dürrenberg. Dort habe ein Großteil der betreffenden Kunden eine Verschreibung vom Heilpraktiker. Homöopathie sei in seiner Apotheke kein Schwerpunkt, gehöre aber dennoch zum Tagesgeschäft. Eine klare Meinung zum Vorstoß von Lauterbach hat Förster nicht. Er könne es zwar argumentativ nachvollziehen, weil die Wirksamkeit eben nicht belegt ist. Andererseits findet der Apotheker nicht, dass es ein Thema ist, dass man anpacken muss. „Es ist ein Thema, mit dem man sich Gehör verschafft. Es passt in Lauterbachs Agenda.“

Dass homöopathische Mittel nur einen verschwindend geringen Anteil am Umsatz der Apotheken, nämlich „weniger als 0,5 Prozent“ ausmachen, bestätigt Katrin Pohl, Sprecherin der Apothekerkammer Sachsen-Anhalts. Ihren Angaben zufolge wurden 2022 deutschlandweit homöopathische Mittel im Wert von circa 300 Millionen Euro verkauft. Im selben Jahr habe der Gesamtumsatz in den deutschen Apotheken rund 64 Milliarden Euro betragen. Zudem gebe es „seit Jahren eine rückläufige Tendenz“, was den Verkauf homöopathischer Mittel betrifft.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalts befürwortet indes den Vorstoß des Gesundheitsministers. Deren Sprecherin Heike Liensdorf verweist darauf, dass Krankenkassen die Kosten für die Behandlung und Versorgung von Patienten übernehmen, wenn diese „wissenschaftlich als erfolgversprechend bewertet wurde und diese Methode auch als wirtschaftlich für den Einsatz eingeschätzt wird“. Dafür gebe es mehrere Untersuchungen und Bewertungsprozesse. Doch diese „hat die Homöopathie nie durchlaufen. Insofern ist es konsequent, sie nicht mehr zur Erstattung zuzulassen.“