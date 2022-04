Holt junge Firma aus Merseburg den internationalen Nachhaltigkeits-Preis?

Merseburg/MZ - Schluss mit Kalk - und nicht nur das. Denn das, was die Firma Mol Katalysatortechnik in Form des Mol-Lik Cube für die Spülmaschine, der auch Merseburger Zauberwürfel genannt wird, auf den Markt gebracht hat, macht sie ja schon viel länger. Und zwar im Großformat. So dass es im industriellen Bereich sauber zu geht - ganz ohne Ablagerungen und Biofilm. Mit der dafür entwickelten Technologie hat sich die Mol Katalysatortechnik GmbH für einen renommierten, weltweiten Nachhaltigkeits-Preis beworben, der in der kommenden Woche in London von einem Verbund verschiedener Industrie- und Forschungseinrichtungen vergeben wird.