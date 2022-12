Schkopau beschließt Haushalt 2023 Höhere Steuereinnahmen lassen das Defizit schrumpfen

Der Gemeinderat Schkopau hat den Haushalt für 2023 beschlossen. Unterm Strich steht zwar erst einmal ein Minus. Doch das kann durch einen Griff in die Rücklage ausgeglichen werden. Noch vor ein paar Monaten sah die finanzielle Zukunft keineswegs so rosig aus. Was seitdem passierte.