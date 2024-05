Weltweit erste Anlage dieser Art Hoher zweistelliger Millionenbetrag: Firmen bauen Phosphorgewinnung in Schkopau

Phosphat ist ein endlicher Rohstoff mit enormer Bedeutung für die Landwirtschaft. Bisher muss er nach Deutschland importiert werden. Doch er ist auch in Klärschlamm enthalten. Den wollen zwei Firmen in Schkopau nun in einem neuen Werk nutzen.