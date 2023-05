Auch ohne Ukrainer stieg die Zahl der Geflüchteten im Saalekreis zuletzt wieder deutlich. Das führt zu Engpässen bei Wohnungen und im Ausländeramt. Kreistag verlängert Gemeinschaftsunterkunft in Krumpa. Und der Landrat unterstützt pauschale Forderungen nach einer Begrenzung der Zuwanderung nicht.

Die Gemeinschaftsunterkunft in Krumpa bleibt bestehen.

Merseburg/Krumpa/MZ - Krumpa bleibt ein Schwerpunkt der Unterbringung von Geflüchteten im Saalekreis. Der Kreistag hat am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung entschieden, den Auftrag für eine der beiden Sammelunterkünfte mit 150 Plätzen an die BIH GmbH zu vergeben. Diese wird damit auch nach dem Jahreswechsel 2023/24 die Unterkunft im Braunsbedraer Ortsteil weiterbetreiben. Dort leben gegenwärtig offiziell 139 Geflüchtete.