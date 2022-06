Hoffnung dank neuem Gutachten in Merseburg

Rettungskräfte im Einsatz auf der L178n. Ein Motorradfahrer war hier am 3. Juni mit seiner Maschine gestürzt und dadurch so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus gestorben ist.

Merseburg/MZ - Lange sah es so aus, als müssten die Anwohner der L178n in Kötzschen, den von der Straße kommenden Lärm einfach hinnehmen. Das könnte sich jetzt ändern, denn es liegt ein neues Gutachten vor. Im Auftrag der Stadt Merseburg hatte ein Bauakustiker die Straße, den dort rollenden Verkehr, die Wohnbebauung und die gebaute Lärmschutzwand noch einmal in Verbindung miteinander unter die Lupe genommen, sowie Messungen und Berechnungen angestellt.