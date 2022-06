Hochzeitsplaner für See-Trauungen in Braunsbedra gesucht

Braunsbedra/MZ - Etwa 30 Brautpaare möchten in diesem Jahr an der Seebrücke in Braunsbedra getraut werden. „Dieser Platz ist sehr beliebt, es gibt nirgends an den Trauorten der Stadt so viel Andrang wie hier“, sagt Standesbeamtin Andrea Peter-Silie über den Außenstandort, der 2017 gewidmet wurde.