Hochschule Merseburg: Wechsel an der Spitze nach zehn Jahren

Zum Rektoratswechsel an der Hochschule Merseburg ist neben Wissenschaftsminister Armin Willingmann auch der Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, in die Domstadt gekommen. Dort übergibt Jörg Kirbs an seinen Nachfolger Markus Krabbes.

Merseburg/MZ - Markus Krabbes wird an diesem Freitag feierlich in sein Amt als neuer Rektor der Hochschule Merseburg eingeführt. Er tritt damit die Nachfolge von Jörg Kirbs an, der zehn Jahre an der Spitze stand. Vor mehr als 100 Gästen, die sich in einem weitläufigen Hörsaal verteilen, dankten Redner aus Politik und Wirtschaft in der laufenden Feierstunde dem scheidenden Rektor und wünschten dem Nachfolger alles Gute. Er blicke gern auf den Austausch mit Kirbs in den vergangenen Jahren zurück, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Christof Günther, Leuna-Geschäftsführer und Vorsitzender des Kuratoriums der Hochschule, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschule, die man auch in Zukunft zum Wohle beider fortsetzen wolle.

Die Bedeutung der Hochschule, deren 30-jähriges Bestehen auch in der Veranstaltung begangen wurde, mit ihren heute mehr als 3.000 Studenten gehe weit über die Region hinaus, sagte Kreistagsvorsitzender Andrej Haufe (CDU) in Vertretung für den erkrankten Landrat Hartmut Handschak.

Die feierliche Ernennung des neuen Rektors wird Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übernehmen.