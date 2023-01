30. Januar 1933 Hitlers Machtergreifung: Viele Merseburger begrüßten den Faschismus jubelnd

Vor 90 Jahren kamen die Nazis an die Macht. In Merseburg feierten Tausende auf der Straße. Ein Blick in die damaligen Zeitungen zeigt anfängliche Widerstände, aber auch wie zerbrechlich die Demokratie der Weimarer Republik war.