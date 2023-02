Die Domstifter ersteigern eine 900 Jahre alte Abschrift der bedeutenden Chronik von Thietmar von Merseburg. Das Fragment erzählt von der Gründung der russisch-orthodoxen Kirche und davon, wie Frankfurt am Main entstand. Das es nun nach Merseburg kommt, liegt an einem Zufall und einem aufmerksamen Leunaer.

Merseburg/MZ - König Pippin zieht im 8. Jahrhundert mit seinen Franken durchs Land. Er will den Main überqueren, doch es findet sich für das Heer keine Passage. Da beobachten sie eine Hirschkuh, die den Fluss und seine Flachstellen kennt. Die Truppen folgen ihr durch die Furt. Dass die Entstehungsgeschichte von Frankfurt am Main bis heute überliefert ist, verdankt die Nachwelt Thietmar von Merseburg. Der Bischof hinterließ mit dem Dom nicht nur bis heute überdauernde Spuren in der Saalestadt, sondern war einer der wichtigsten Chronisten des Mittelalters. In acht Bänden hielt er in seinen letzten Lebensjahren Anfang der 11. Jahrhunderts die Geschichte der Stadt, des Bistums, aber auch weit darüber hinaus fest. „Es wuchs sich zu einer Chronik des Reiches, der Ottonen aus“, erklärt Markus Cottin, Archivar der Vereinigten Domstifter von Naumburg und Merseburg.