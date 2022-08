Hilfe für die Ukraine - Nova spendet 100.000 Euro an Works und „humaniSK“

Merseburg/MZ - 100.000 Euro steht auf dem Scheck, den Peter Lehnhardt dabei hat. Er ist der Centermanager des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf. „Der 24. Februar hat jeden irgendwie aufgewühlt“, sagt er. An diesem Tag ist in der Ukraine der Krieg ausgebrochen. Mit dem Geld möchte das Nova nun den Betroffenen helfen. Lehnhardt hatte selbst an einem Hilfstransport an die slowakisch/ukrainische Grenze teilgenommen und zwei Frauen und zwei Kinder nach Deutschland geholt. „Man bekommt ein ganz anderes Gefühl, wenn man selbst vor Ort ist und die Menschen sieht, die dort hoffnungsvoll warten.“ Dadurch sei der Wunsch entstanden, mehr zu tun.